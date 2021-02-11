《考有Feel》最後兩集｜姜濤為贏獎金撲向肥仔 失平衡跣腳滿頭肥皂泡 (16:45)

姜濤在最後兩集的《考有Feel》繼續放下偶像包袱玩到癲。（大會提供）

由阮小儀、呂爵安（Edan）和黃奕晨（Dixon）主持的ViuTV遊戲節目《考有Feel》已播到尾聲，今明兩晚播出最後兩集，除了再次集合MIRROR、ERROR全員出動外，余逸思（Yoshi）及王頌茵（Kathy仔）亦加入戰局，更邀請到七仙羽師傅驚喜擔任壓軸嘉賓，而小儀、Edan及Dixon也會參與遊戲，相當有睇頭。

ERROR隊一如既往茅招盡出，想盡辦法出貓，今次他們玩遊戲「瘋味雪條」前，於化妝間發現Dixon遺下的主持稿，於是偷偷把答案預先記下來。遊戲其中一回合，MIRROR隊派出姜濤及江𤒹生（Anson Kong），對戰ERROR隊的七師傅及193（郭嘉駿）。

由於七師傅早就知道答案，所以她還未試食雪條，已想撳鐘作答，不知情的姜濤憑着一股傻勁與七師傅鬥快搶答，又向七師傅撒嬌說：「七師傅我求吓你！」可是七師傅沒有被姜濤電到，更率先作答得分，落敗的姜濤則流露出挫敗的表情，大受打擊。

節目最後兩集加碼，兩隊每勝出一個回合，就可獲得現金獎。於遊戲「跣上任務」中，ERROR隊的肥仔（梁業）在滑潺潺的賽道上，突破重圍到達終點，吹熄蠟燭即可勝出該回合。

在旁觀戰的姜濤，為了贏取獎金，不惜一切從場外撲向肥仔，幫隊友阻止肥仔完成任務。面對姜濤的攻勢，肥仔用力把姜濤拉入場中，期間姜濤失平衡跣腳，頭髮沾滿肥皂泡，非常狼狽。該回合結束後，筋疲力盡的姜濤搞笑搶去ERROR隊自製的白旗表示投降，場面搞笑。

被小儀問到撲向肥仔的原因，姜濤認真地回答：「錢！」隨即被Dixon笑指：「你仲嫌賺唔夠啊？」姜濤聞後呆了半秒，再以招牌傻笑應對。

（即時娛樂）