恨做導演｜林家棟孖古天樂演出兄弟情 拍戲爆玻璃壓力大 (17:05)

林家棟日前為新戲《金錢帝國：追虎擒龍》接受香港開電視主播王凌燕專訪。新戲雲集5位影帝，除家棟外，還有古天樂、梁家輝、吳鎮宇、鄭則仕。家棟表示和古仔在戲中演廉署人員：「跟古仔合作不下20次，過去只演一場就收工，這次十場有九場都是跟他，所以很興奮可以盡情去玩。」

提到導演許悅銘表示以「情侶感覺」描寫兄弟情，家棟笑說：「觀眾沒看過，我覺得可以試試，出來大家又很滿意。」

家輝飾演的「跛豪」和鎮宇演的「徐樂」，皆為原型人物，家棟和古仔演的角色則是虛構；家棟表示演繹上有很多空間，他也根據童年回憶構成角色。

新戲由伍允龍擔任動作導演，家棟表示對方給了他不少難題：「他問我可以一鏡到底嗎？我說，沒有剪接師嗎？而且要一個打5、6個，還要踢對手的頭，頭要撞爆玻璃窗。我很害怕，因為就算道具玻璃也很鋒利，他說武術演員可以的，我說他行我不行，還好演員都很配合。」

家棟做演員贏影帝，做監製又贏最佳電影，近年還做編劇，家棟表示只差做導演：「很多朋友鼓勵我去做，但我不是導演科，我只是用我多年有限的經驗，想試用鏡頭講故事，所以希望遇到一個劇本，讓我想到也有高潮，我就會去試。」

（即時娛樂）