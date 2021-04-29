選擇順產｜湯怡認情緒起伏大 跟老公麥秋成一星期冇見 (17:40)

【今日直擊】準媽咪湯怡今日到元朗出席英皇珠寶活動，擔任「明星店長」。懷胎快7個月的湯怡，肥肚不肥人，手腳依然纖瘦，不過她相當小心，活動前後皆穿上運動鞋，拍照時才換上高跟鞋。

湯怡透露BB預產期是7月，開始進入倒數階段，心情有少許緊張，她說：「我早前上網看別人生仔的片段，已忍不住哭，因為我選擇順產，所以看的時候都幻想自己生的時候會怎樣，我看了1條片就不敢再看，因我情緒起伏比較大，怕影響心情。我之前與老公（麥秋成）差不多成個星期無見，那段時間情緒都差少少。」

湯怡笑指原來跟老公一齊住，都未必經常見到對方，她解釋：「他早前忙於排舞，一早7、8點出門至凌晨才回家，我又瞓得多，夜晚扎醒才見到他一面。（叫老公放假陪你？）其實到我預產期，他仍要工作，但我已要求他到時陪我入產房，否則後果自負。」

佗B佗得輕鬆的湯怡表示，佗到9個月仍會接工作，相信自己能應付，稍後也會去影孕照。但問到BB性別時，她暫時保密，稍後Baby Shower才揭盅，她說：「我本身已知道，其實仔女無所謂。老公之前就較喜歡仔，但養了隻狗女後，又覺得女兒都很嗲。」湯怡又爆BB仍未出世，老公已跟她說想生多個，但她想生後休息兩年再算。

問到佗B身體狀况？湯怡表示最初懷孕時，坐骨神經痛，最近隨着肚皮開始大，開始感到腰痛，也有少少頂胃感覺，不過行動依然靈活。

談到她早前大住肚做瑜伽倒立，惹來網民負評，湯怡表示多謝大家關心，但她懷孕前學過這個動作，知道不會有影響，不過為免家中長輩擔心，之後會一切小心。談到以準媽咪身分度過母親節，湯怡表示感覺神奇，佗B後感受到做媽媽的偉大，要惜媽咪多一點。

（即時娛樂）