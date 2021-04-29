倪晨曦不抗拒母子檔拍廣告 23歲魏浚笙跟女友有結婚計劃 (18:33)

【今日直擊】倪晨曦今日和魏浚笙（Jeffrey）到尖沙嘴出席新店開幕活動，連續兩天出席活動的倪晨曦表示感到難得，多了工作人也開心，希望繼續密密做。她說：「其實除了工作，平時很少出街，帶囝囝去沙灘也是早上很少人的時候。拍廣告前，工作人員先完成檢測，我亦1個月檢測兩次。（不打疫苗？）我都想打，但現在仍餵母乳，暫時不可以，餵哺母乳後升了Cup，我不喜歡，著衫不習慣。」

談到首個母親節如何度過？她笑說：「屈他（老公）請我吃頓餐。」她表示BB下個月才半歲，未懂得和她慶祝，她可能自備一張卡，然後打BB的手指模，當是BB送給她的禮物，「老公問我要什麼禮物，但我未想到。（送多個BB給他？）不要，遲些」。問到會否考慮母子檔拍廣告，她不抗拒，但要視乎什麼類型及不可以辛苦，因為小朋友還小，難控制和沒耐性，她平時和囝囝拍照也不勉強，全是自然捕捉。

剛滿23歲的Jeffrey透露，生日當天與拍拖6年的女友Evelyn簡單吃飯慶祝，他表示有結婚計劃，但待完成學業才打算。Jeffrey稍後會拍ViuTV《膠戰2》，他不怕辛苦，反而期待跟其他成員再聚，還公開說很喜歡阿正：「每次拍攝，氣氛都很愉快，她（阿正）帶給大家歡樂，又沒有壓力。（不怕女友吃醋？）女友好放心，我專業的，會盡情投入去玩遊戲。」

（即時娛樂）