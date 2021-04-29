楊盼盼炮製佳餚款待師兄 羅家英自揭投資3部電影上映無期 (21:22)

由楊盼盼主持的《盼你賞面》，新一集邀請羅家英做嘉賓，楊盼盼炮製「紅燒元蹄」款待家英哥，談到二人的相識經過，楊盼盼即笠高帽：「家英哥係我京劇同門師兄，做到你師妹，我真係覺得好榮幸。」

家英哥與楊盼盼大談演藝路，家英哥自小學習粵劇，長大後亦醉心粵劇界發展，至1991年獲導演黃志強邀請，首次參與電影《重案組》拍攝，開拓了他的電影事業，家英哥表示：「嗰時黃志強睇報刊，覺得我個樣同個角色好相似，又有少少『地中海』，於是搵人搵我拍呢個角色，我梗係一口答應。之後因為呢套電影，許鞍華搵我拍《女人四十》，而鄭丹瑞發現羅家英都有喜感，於是搵我客串《姊妹情深》，演一個法官搞吓笑，谷德昭睇完《姊妹情深》後，介紹我畀周星馳識，接拍《國產凌凌漆》。」

家英哥形容1994年是他人生的高峰點，接拍了《女人四十》、《國產凌凌漆》、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》等多套電影，其中《女》更帶挈他榮獲第32屆金馬獎及第15屆香港電影金像獎最佳男配角獎項，他說：「金馬獎宣布得獎嗰刻，我呆咗兩秒，張國榮喺後面大叫『家英哥係你喇』，感覺仲好似矇查查咁，不過係開心，好記得係袁詠儀頒奬畀我，呢啲都係運氣嚟，可以遇到一個能夠得獎嘅角色及電影。」

家英哥又表示投資過3部電影，不過全部均未出過街，他表示：「3部電影都未出過街，留畀自己睇，第一部喺馬來西亞同徐錦江拍，第二部同關禮傑喺廣州拍，第三部就未知出唔出到，我仲想拍第四部，我已經有故事喺度。」

（即時娛樂）