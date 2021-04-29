黎耀祥阮兆祥完成36集《雙祥見》 難忘羅文妖野肥姐笑聲 (22:00)

由阮兆祥及黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》，不經不覺來到最後一集，回顧節目創立的原因，源於去年疫情嚴重，影響圈中人生計，總監梅小惠本住人人有工開目的拍攝此節目，如今目的已達成，還贏得不錯口碑，3人鬆一口氣。

最後一集談及圈中最有特色和前瞻性的巨星，莫過於已故巨星羅文，阮兆祥最記得羅文妖野形象，更是首位拍裸照的香港歌手，他敢於創新和突破行為，曾帶起潮流。黎耀祥表示曾於《樂壇插班生》中扮演羅文時，也有「照板煮碗」拍裸照，並放在佈景客廳，不過他自認細膽，拍裸照時用毛巾遮住重要部位。

另外一位出色藝人便是沈殿霞（肥姐），肥姐髮型和眼鏡有標誌性，黎耀祥最記得她的招牌笑聲。除了藝人本身特色，令觀眾印象深刻之外，節目中角色特色，也能提升藝人關注度。

二人在節目中談及工作態度，一向工作認真的黎耀祥表示，在工作時最受不了的行為，例如曾有演員在導演綵排對稿期間，邊玩手機邊對稿，而且每次要叫對方，才知悉輪到自己，更一而再、再而三繼續，除了影響其他演員對稿，還影響攝影組工作。

阮兆祥則最討厭別人入廠時帶電話卻沒關靜音，更在拍攝途中突然響電話，影響拍攝進度，不過除了少部分人外，他們認為圈中大部分都是非常勤力演員。

（即時娛樂）