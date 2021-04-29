特技化妝致皮膚鬆弛 梁家輝配音狂講潮州話險崩潰 (22:48)

【今晚直擊】梁家輝、古天樂（古仔）、林家棟、鄭則仕、姜皓文（黑仔）和蔡潔，今晚出席電影《金錢帝國：追虎擒龍》首映禮。家輝在台上表示拍該片最辛苦是事後配音講潮州話，他說：「都怪自己，為了想再貼近角色，堅持配音要講潮州話，還要王晶找個老師在現場教我，但我講極都不懂，老師和我差點崩潰，原本半日可以配完，最後超時。」

久未露面的家輝消瘦不少，他受訪時說：「不是瘦了，是拍完《黑》片，特技化妝演跛豪，搞到皮膚鬆弛，原本想扮四哥（謝賢），但畫虎不成反類犬。（為貼近角色而剃頭整高額頭？）別說為藝術犧牲，做演員答應演出就要專業些。（有否擔心頭髮長不回？）都驚，幸好我老而彌堅，長回出來。」

家輝透露自去年拍完抗疫電影《總是有愛在隔離》，便留在家中自我隔離，笑言每天做facial，為鬆弛的皮膚急救，可惜失敗。談到工作，他表示有數部電影接洽中，若王晶部戲開拍就留港，要不然便回內地開工。對於回內地工作要先隔離？他說：「去工作就要。（會否打針？）必需要都要做，現在自我隔離沒打針，畢竟我年事已高，我每年都有驗身，沒有『三高』。」

（即時娛樂）