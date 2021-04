C AllStar日前接受陳志雲訪問時宣布7月舉行紅館演唱會。(YouTube片段截圖)

C AllStar將於7月舉行第3次紅館演唱會。(資料圖片)

C AllStar去年為慶祝出道10周年,在疫情下將慶祝活動移師到網上世界舉行,於人氣網路遊戲平台「Minecraft」的虛擬紅館內舉行《Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live 跨平台網上演唱會》。時隔9個月,C AllStar宣布將踏上紅館實體舞台,4子近日接受陳志雲個人頻道節目訪問,被問到何時再開演唱會時,宣布將於7月舉行第3次紅館演唱會﹗

