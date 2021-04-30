鍾嘉欣受委屈唔敢出聲 馬浚偉潮州漢性格出手相助 (16:30)

馬浚偉（馬仔）在最後一集《緣來自咖啡2》請來鍾嘉欣現身。兩人情同兄妹，馬仔坦言跟陳法拉、楊怡相比，他最擔心鍾嘉欣︰「陳法拉和楊怡從來不用我擔心，她們夠堅強，懂得照顧自己，但嘉欣不太會保護自己，什麼事都藏在心內，即使受到委屈和面對不公，也不敢為自己爭取及拒絕他人。看見她經常受委屈卻不出聲，我知道的話會盡力幫助她，但假如她選擇沉默，我就不是太清楚了。我是潮州大哥，見別人欺負我疼愛的人時會看不過眼，一直鼓勵她大膽說出來，不用怕！」

兩兄妹難得碰頭，有說不盡的話題。馬仔覺得已為人妻、人母的嘉欣有很大轉變，感覺開心了，容光煥發，成熟了也堅強了，懂得為自己努力爭取，既保護自己，更有責任保護丈夫、孩子、家庭。他說︰「嘉欣終於可令我安心了，希望她繼續努力，不要浪費天父賜予的才華，未來有更多好作品，我們兩兄妹能夠有更多不同渠道合作。」

嘉欣亦感覺到馬仔的改變︰「他培養了自己興趣之外，更多了一份不能用文字解釋的愛。他泡咖啡時真的很享受，對咖啡充滿愛，令我品嘗時感受到他心中那份共同分享、互相聯繫的感覺。我可以很放鬆自己，做回那個傻乎乎的嘉欣。這種感覺就是非常感恩，有一股不能解釋的喜悅。入行10幾年，仍能夠跟阿哥保持這種關係，是上天賜給我的禮物。」

（即時娛樂）