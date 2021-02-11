天下一與Sony哥倫比亞影業合作動畫Netflix上映 古天樂片尾罕曬與父母合照 (18:26)

古天樂旗下的「天下一電影公司」首部投資的海外動畫，與美國著名電影公司哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）合作出品的《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines）正式於Netflix上映。

《一》片講述機械人引發世界末日，打斷了咪嘈一家嘅旅程。囉嗦老豆、師奶阿媽、懶醒家姐、騎呢細佬及戇狗狗要解救人類危機。電影提醒觀眾，科技雖然方便，但亦可以成爲人與人溝通的阻礙，「天下一」希望透過電影傳達此正面信息。片中一幕講到一家人食飯，老豆說話時，其他人在低頭玩手機。電影希望大家嘗試放低手上的科技產品，和親朋好友再一次好好溝通。

電影的片尾有劇組人員的家庭照，身為執行監製的古天樂亦罕有地曬出他和父母的合照。

天下一發言人表示：「動畫開發及製作是公司未來發展之一，不斷在此範疇上探求、了解日新月異的製作模式及擴闊視野是我們的首要任務。這次的合作正是一個契機，亦為多方向學習及多元發展這理念踏出了重要一步。而投資各地合適及帶有正面信息的劇本；繼續支持本地新晉導演、演員及製作，做好香港電影及保持探求觀眾所需亦是我們會持之以恆的事。」

（即時娛樂）