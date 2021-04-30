復出拍劇非全身投入演藝工作 麥明詩︰正職以外追求到興趣最開心 (19:41)

【今日直擊】麥明詩、麥子樂、黃德斌、崔嘉寶等出席戚其義監製及導演的網劇《逐流時代》開鏡活動。復出拍劇的麥明詩坦言最初有點緊張，現已進入狀態。她在劇中與黃德斌、麥子樂發展三角戀，與麥子樂有親熱戲，又會穿泳裝上陣。麥明詩自言目前體重OK，希望多做運動操出線條，惟近日收工後均忍不住進食，令收身進度有阻滯。她強調非再全職投入娛樂圈工作，今次只請了10多日假拍攝。麥明詩說︰「雖然有很多回憶，但現階段最開心，有一份正職，正職以外又可以追求到這個興趣。」

提到她早前轉售物業給母親疑再買樓，麥明詩表示︰「未買，我差不多30歲，要為未來成家立室打算，不覺得要將這個責任放在男方身上。」至於可會睇舊愛林作打拳賽，麥明詩坦言目前也沒時間，因此絕對不會捧場。

亞洲心動娛樂副總裁林文龍承認致電無綫高層樂易玲，指明要找麥明詩拍劇，但不知道是否要同時起用2019年港姐亞軍兼最上鏡小姐王菲此條件。他說︰「之後的事由戚其義工作室跟進，即使樂小姐提議，都要適合才可以，適合的話互相幫忙沒所謂。」林文龍表示劇集只會在ATV平台播放，不會賣給無綫播。

（即時娛樂）