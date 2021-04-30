聲夢傳奇︱石仔打低巨人？首輪最低分文凱婷挑戰詹天文 (20:45)

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇》明晚播出第4集，兩隊學員繼續第2輪對賽，最終會是紅隊定藍隊勝出？輸的一隊將有一位學員被淘汰。

上集藍隊連輸3局得30分，紅隊有45分領先。明晚紅藍兩隊餘下8位學員進行另外4場對戰。藍隊文凱婷（Aeren）上個回合只取得5分，導師江海迦（AGA）除親自教授唱歌技巧，更特別為Aeren安排神秘特訓。Aeren出場前得知對手是上輪最高分（24分）的詹天文（Windy），即打定輸數，覺得自己會被淘汰：「我真係好大壓力，論技術嚟講我唔係最優秀嗰個。」Aeren聽完評審的評語，更在台上激動落淚。今次Aeren能否好似上集姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman）一樣「石仔打低巨人」，擊敗Windy？

藍隊林沚羿（Venus）中學畢業後到韓國考練習生被拒，之後經歷多次失敗後，甚至放棄表演的夢想。Venus今次鼓起勇氣，參加《聲夢傳奇》再次追夢。不過，主理人李克勤聽完Venus的表現，直指：「點解要揀呢首歌？有小小信心過大，後半段開始力有不逮。」

藍隊林君蓮（Kaitlyn）及紅隊何晉樂（Rock）上個回合均取得22分，甚得評審喜愛，實力被看高一線。今集二人能否保持水準，再次感動評審，幫自己隊伍爭取分數？

紅隊黃奕斌（Hugo）今個回合揀選導師周柏豪的歌參賽，原唱人周柏豪親自分享心得。

（即時娛樂）