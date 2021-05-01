重提梅窩粉絲事件 姜濤生日開Live自爆綵排時突然暈低 (13:50)

剛踏入22歲的「人氣王」姜濤，凌晨1時收工後開Live，除了感激眾姜糖為他慶生外，也透露了不少心底話。MIRROR的6場演唱會舉行在即，近日忙於排練的他直播時多次嗌攰，還透露日前綵排時突然暈低﹗姜濤說︰「我事後才知道，可能太眼瞓又攰，加上全日沒怎樣進食，突然暈了。這件事很白癡。我有食返嘢，大家不用擔心﹗」

姜濤表示自年初「叱咤頒獎禮」後發生很多事，開心大家喜歡其音樂之餘，壓力也同時大增。他自言最近情緒很差、很不開心，不回覆訊息，更曾發脾氣影響了工作人員，為此向曾被他影響過的人致歉。姜濤說︰「情緒未調節好，可能早前發生了很多我不想發生的事，包括梅窩粉絲事件。那件事，我知道有很多粉絲不開心，其實我也很難過。聽到有粉絲說那件事令他很傷心難過，說以後不支持我，我很難過。」

姜濤表示曾安慰自己會冇事，只要做好作品，粉絲自然會見到。他續說︰「不過，每個支持我的人也是很難得的，我何德何能令那麼多人鍾意我呢？一個支持我的粉絲離開，我也很難過，但又不知道點講......」姜濤希望大家能理解及原諒他，他自覺有很多做得不好的地方，但會努力成為大家心目中的那個姜B。

提到「姜B」這個外號，姜濤說︰「我很多謝這個稱號，但希望盡快搣甩這稱號。我22歲了，過多幾年就25、26歲，仍被人叫『阿B』說不過去。」他透露完成MIRROR演唱會獲公司批准放假，未決定利用假期學唱歌跳舞還是醫好腳傷。姜濤說︰「可能公司都覺得我現在的情緒不適合工作，不知為何開始覺得大家對姜濤這個人有很多討論，我不太適應，要讓自己休息一段時間。」

（即時娛樂）