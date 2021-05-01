開騷唱情歌冧妻 劉威煌重申非億萬駙馬 想與抨擊者交朋友 (15:08)

劉威煌昨晚在旺角麥花臣場館舉行音樂會，太太Sandy全程在台下默默支持。受疫情影響等足半年始能開騷，加上歌迷亦等睇偶像音樂會多年，觀眾表現熱情，不時走到台邊要求握手，劉威煌雖然興奮但只選擇觸碰手臂，保持社交距離。獻唱4年前舊作《灰狗》時，劉威煌回憶當時沒什麼人理他，他曾想過不再唱歌。老婆外家富裕，劉威煌曾被網民形容為「億萬駙馬」。他安歌時表示曾被網民嘲笑「軟飯都唔識食」︰「我就是那麼硬頸﹗我不是什麼億萬駙馬，只想用自己雙手建立想得到的，最重要老婆支持我，做回一個男人﹗」語畢，劉威煌唱出一曲《你是如此難以忘記》送給老婆。

完騷後，劉威煌表示歌迷雖熱情，但他自知人氣未夠開不到兩場，無意再開Part 2。他說︰「我已經無憾，今晚表現有90分，之後一切就看天意。」提到他在台上重提被指為億萬駙馬一事，劉威煌說︰「我不知為何有此稱號，覺得有少少人身攻擊，最深刻有網民叫我『軟飯王』，後面另一個留言是『人哋講明唔靠女人』。不喜歡我不緊要，我在明，他們在暗，冇得玩，只能說我問心無愧，不想與他們為敵。大家都是普通人，希望有日可以和他們交朋友，不要再誤解我。」

（即時娛樂）