專訪︱黃劍文靠家人朋友及音樂走出低谷 恨拍劇演奸角 (23:59)

隨意提起結他自彈自唱到街上Busking,是黃劍文(Kimman)的個人特色。入行前他遊歷世界各地不少地方,回港一心只想當歌手,因為去年參加ViuTV選秀真人騷《全民造星III》還打入最後10強,令Kimman鼓起勇氣跳出自己的Comfort Zone,勇於嘗試唱歌以外的挑戰。形容像開啟了個人鎖匙的他說:「入行簽約ViuTV的4年時間,除了音樂,曾當過主持和客串拍劇,覺得自己仍然好似一張白紙。直至參加《造星III》後開始接觸Musical(音樂劇),發現又演又唱幾好玩,自己又應付到;以前多數希望用唱歌感動人,試過音樂劇後感受有不同,發現原來可以興奮到想衝出去表演,好想將更多快樂帶給別人。」Kimman如願以償,首次參演於5月初一連兩場在麥花臣場館公演的音樂劇《攜手瞳行慈善音樂劇場》,挑戰演難度高的視障人士角色,巧合是他劇中扮演的「Gary」與他本人的身世經歷有些相似,感同身受更輕易投入演出,由收到劇本到排戲已忍不住重複喊了多次,期待天生感性的Kimman百分百真情流露的演出!

約滿ViuTV回復自由身的Kimman積極多元化發展,完成比賽後獲安排試鏡,他從未想過會被揀中拍電影,感覺有些意外但是開心。片中要他飾演一位開朗、樂觀、正能量的陽光男沒有太高難度,最深刻是其中一幕場面感人戲,導演任他自由發揮,結果拍了4 take都是喊出真眼淚,連帶其他對手演員都深被感動,是一次非常好的體驗。有了演出電影的經驗,Kimman對處男演音樂劇加添信心;為了揣摩劇中失明人士角色,他做定功課先到「黑暗中對話」體驗,再參考真人真事的劇中主角「Gary」的訪問從而更深入了解有助演出。他發現大家的故事有些相似,「Gary是三失,失女朋友、失明、失事業;我就有失去親人的經歷,所以好理解『失去』的痛苦。第一次在家讀劇本已喊,排戲又會喊,最近有次搭港鐵途中,聽到劇中一首歌想背對白時竟然又喊,幸當時戴了眼鏡和口罩遮掩。我讀至中三輟學,曾經有一段時間失業;又試過因為失去摯親而有輕生念頭,所以好明白箇中感受易代入劇中角色」。他知道Gary利用長跑和自己故事去激勵他人,封對方為真正的英雄,同時也希望透過音樂劇為大家發放正能量。

回想2009年母親的離世,令Kimman大受打擊,跌入人生最谷底,當年除了借音樂紓緩痛苦,也多得朋友和家人在身邊陪伴度過。他分享個人經歷,「有人教過在失去親人最不開心的時候,盡量去做令自己開心的事例如食或旅行。當年朋友陪我去韓國旅行散心,有一日撇低朋友獨自外出飲酒有少少醉,凌晨時份趁街上沒有人,且沒有人識我,便發癲地跑街又大叫,讓不開心情緒盡情發泄出來,不要壓抑。一定不要怕跟家人和朋友分享,雖然有段時間我怕同家人講,驚自己的沉重和黑暗面令他們壓力增加,更不敢提我曾有輕生念頭,以免加重負擔,但始終要找一個你可以信任的人,幫你走過低谷」。

走出了人生困局後,又完成《造星III》比賽,Kimman現在抱「The best is yet to come」 信念,相信失去了一些認為好的東西,其實將會有更好的來臨。繼電影和音樂劇,他最想拍電視劇挑戰演奸角。「不是演殺人放火、姦淫虜掠那種,而是外表善良內心黑暗,要由心奸出來。最近看了一套外國暗黑電影《超犀女王》,片中主角所做全為報復;我很佩服劇情,看後令人個心很不舒服,但這樣就是成功」。歌曲創作方面,以往Kimman唱歌主打抒情路線,林二汶提議他放膽試玩搖滾風格,網民則留言鼓勵他再試跳唱。願意接受意見之餘,他最愛仍是Acoustic,然後示範自彈自唱張學友的經典歌《怎麼捨得你》投入他的音樂世界。

