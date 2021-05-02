同居好友反目︱韓君婷自爆被逼遷 蔡國威：我對燈火發誓冇講過 (01:23)

前亞姐冠軍韓君婷日前爆出因欠債40萬元，早前申請破產。韓君婷接受訪問稱過去2年陷經濟困難，因為之前要負擔患癌母親的醫療費用，母親身故後又失業。好友蔡國威知道她的困難，兩年前邀請韓君婷一起生活，減輕她的生活負擔。韓君婷當時向記者稱讚蔡國威是有情有義的朋友，感謝對方近兩年的照顧。

近日韓君婷突然搬離蔡國威住所，有指蔡國威逼遷故韓君婷要搬去住劏房。韓君婷回應傳媒指申請破產曝光後，蔡國威問她：「你究竟幾時搬走？」她實在住不下去，同時她澄清兩人「同居」時自己不是白食白住，她有畀4位數字金額家用，亦分擔家務。她亦unfollow蔡國威的社交平台又剷走兩人的合照，一刀兩斷。

兩人反面，蔡國威就韓君婷的言論在社交平台作4點公開聲明，澄清沒有趕對方走。蔡國威寫道：「我問心無愧!!由最初我只係本著一心幫助好朋友，希望可以渡過難關，一直回答傳媒都相當保護，但竟然換來今日呢個對待，咁我亦必須講出事實嘅真相。

1) 呢7個字「你究竟幾時搬走?」我可以對燈火發誓，完全冇講過，當日係韓小姐自己親口同我講話搵到理想職業，可以養到自己，然後早一晚同我講:「聽朝11點我會搬走，多謝」

2)有畀4位數字家用。一直以來我回答傳媒嘅，我可以重申一次，由第一日佢搬來同我住，我已經同佢講，我供樓、水電煤各方面嘅開支都唔需要佢畀，我仲要因為咁每月額外租咗迷你倉，將屋企雜物搬過去，令到空間可以多啲，每個月佢會放低一千蚊畀我，有時多五百，唔係我要求嘅，係佢自己當係補貼下一啲雜費，咁你擺低我咪收，就算六合彩停期間，我自己屋企所有開支都應付自如，我根本無需要捱麵包。

3) 韓小姐話不想被抹黑，唔可以再講大話包容我，唔想保護我自尊傷害到自己而爆出真相??認清我真面目，唔使瞓梳化??自從佢申請破產新聞以來，我回答傳媒都係祝福，盡量唔講出真相，何來抹黑??一個人犧牲自己私人空間，無條件畀你住兩年，我一開始仲話畀房你瞓，你自己話瞓廳都得，你自己唔長進唔腳踏實地，自己堅持辭職賴疫情，我做朋友都仁至義盡，原來呢個真面目係你唔想見到嘅。

4)unfollow IG。我完全無做任何動作，我一直唔會做埋啲咁小學雞嘅嘢，亦唔會成日check住邊個unfollow我或我要去unfriend人。」

蔡國威還貼出照片寫著「你對人再真 總有人不領情 你對人再好 也有人不感恩」的字句。

（即時娛樂）