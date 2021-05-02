同居好友反目｜蔡國威對韓君婷仁至義盡：點解要以怨報德？ (12:37)

曾是同居好友的蔡國威和前亞姐冠軍韓君婷爆反目，韓君婷自爆被逼遷，又指兩人「同居」時，自己不是白食白住，她有給4位數字金額家用，亦有分擔家務，韓君婷亦取消關注蔡國威社交網，同時又刪掉2人合照，20多年友情一刀兩斷。

蔡國威夤夜在社交網就韓君婷的言論發表公開聲明，強調沒有趕對方走，又表示自己問心無愧，他寫道：「你（韓君婷）自己唔長進唔腳踏實地，自己堅持辭職賴疫情，我做朋友都仁至義盡。」

之後蔡國威再貼了寫着「人生努力了﹑珍惜了﹑開心無愧就好...」的相片，並有感而發寫道：「最後我要講一句，雖然我唔係咩富有人家，能力所及，可以幫，我都盡量幫，唔係需要你歌功頌德，但點解要以怨報德？？」

韓君婷今天亦在Ig留言：「我不想再包容你去講大話去傷害我。我不會好似別人製造新聞傷害人，讓自己出位，人生就是過眼雲煙，我只會做好自己正面去面對未來。」

之後蔡國威亦在社交網再留言：「多謝大家，有明白我嘅人就已經足夠啦，我唔會再回應任何嘢啦﹗」

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（即時娛樂）