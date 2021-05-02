點解紅咗姜B？｜趙祥誠獲Ben Sir勉勵 承諾有高質素表演 (18:55)

MIRROR成員姜濤前天生日，獲大批「姜糖」和網民送祝福，一班粉絲甚至豪花近百萬元為偶像賀壽，人氣極盛！人稱Ben Sir的歐陽偉豪，向來喜歡探討不同話題，昨天Ben Sir在facebook專頁留言：「我唔明點解今年造星折骨ben（冠軍趙祥誠）贏咗，但紅咗姜b（姜濤）？利申：兩個我都鍾意。」惹來不少網民熱議，Ben Sir在留言表示：「你睇，我啲粉絲幾有質素，討論姜/ben唔需要提某個台做比較（除咗有一個好突出咁衝咗出嚟）。」

至於當事人Ben亦在Ben Sir的fb留言並抒發感受，他自謙有好多地方未夠好，並承諾會努力練歌及學做戲，他寫道：「各位，我會努力的，我的確有好多地方唔夠好，我會練下唱歌同做戲，總之咩都試下。本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。但宜家我知道我有責任，要有啲更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我哋會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。我會繼續努力落去，比啲時間我！🙏 BTW 我都鍾意Ben sir」，Ben Sir亦有留言回覆：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。」

（即時娛樂）