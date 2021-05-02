曾扮拍拖助朋友見報 韓君婷心痛︰沒利用價值便當我無賴 (23:08)

曾是同居好友的蔡國威和前亞姐冠軍韓君婷反目，韓君婷自爆被逼遷，蔡國威就發表公開聲明強調沒有趕對方走，自言問心無愧，並力數韓君婷罪狀。韓君婷接受《明報》電話訪問時反駁蔡國威言論︰「他夠膽說自己冇講過『你究竟幾時搬走？』他太多大話，等天收！佢的垃圾大話，我不會逐點回應。他講到我白食白住，我從不佔別人便宜，他終於承認有收1000元，我早知連2蚊都唔畀。」

韓君婷表示兩人過去因多次被傳媒影到而傳出緋聞，其實是有人策劃做新聞。她表示扮情侶被偷拍助朋友上位及曝光，自己初時覺得無所謂，惟後來不想被濫做新聞。去年《流行經典50年》提議蔡國威帶韓君婷一齊演出，韓君婷說︰「我唱歌難聽，所以不答應，他為此不開心，在家中不時白眼又有面色。我兩年前搬到蔡國威家住，不是因為經濟困難，是我不能獨居，需要人陪伴。」

23年友情決裂，韓君婷坦言心痛，比破產事件傷得更深。她說︰「有利用價值時就係朋友，沒有利用價值便當我係無賴！」她表示搬離蔡家前幾日被當透明，走前一晚向對方交代時，對方什麼也沒說。韓君婷續說︰「以為事件告一段落，怎料他跟傳媒講不同版本，指我找到新工作，自己要搬走。他真係好戲，TVB不頒最佳演員獎給他，我頒給他！」

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（即時娛樂）