專訪｜向後輩提意見遇輕視目光 歐陽震華嘆年輕演員不懂尊重 (22:33)

歐陽震華（Bobby）在劇集《伙記辦大事》中飾演總督察，角色認真得來不失搞笑元素。「本來我也想認真去演一個紀律部隊，但對手萬綺雯是個很嚴肅的督察，馬德鐘飾演的律師也很正經，如果我都一樣正經，即是叫郭富城開演唱會不跳舞，會否浪費了？不讓我找些位給觀眾輕鬆開心一下，過不到自己一關，最希望觀眾睇到嘴角向上，這是一套正經劇，觀眾毋須大笑也足夠」。被網民批評多年來的戲路沒大變化，Bobby也渴望演反派，只是苦無機會。「如果讓我演殺手，當然會有不同，我已經盡量豐富所演的角色」。

入行39年，Bobby慨嘆現今很多年輕演員一出來已自覺獨當一面，不尊重前輩。「現在的年輕演員可能覺得我們這些老嘢仲講咩呀」。Bobby坦言新一輩藝人不尊重老前輩的現象一直存在，只是情况比從前嚴重。他試過向後輩提意見，對方回敬一個「你教我？」的表情和眼神。「無得講，即是我對住修哥（胡楓）、羅蘭姐、盧宛茵，我看他們的戲大，我都50幾歲，30幾歲的人未必識他們，覺得他們只是老人家，有些連四大天王都未知邊個啦！他們的態度就會沒有那麼有紋有路，做人處世方面未去到那個位」。

楊明受官司影響缺席《伙》劇宣傳活動，連海報亦「無影」，Bobby仍睇好他能登上一線位置。「楊明很尊重我，不會當我的說話耳邊風。我睇好他，幾鍾意、幾惜他。他演得幾好，應該是時候要當起，逐步上一線。這個年紀成形最好，才有男人氣牆。經過此事（官司），他會更生性、努力。有時命運就是這樣，關關難過關關過，過得幾關後就會加倍努力、世故和小心，不會再犯這些低級錯誤。不要緊，錯而能改」。

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（即時娛樂）