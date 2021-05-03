劉俊謙一人分飾兩角 重新演繹香港經典電影對白 (13:54)

劉俊謙日前獲香港電影資料館邀請，拍攝20周年短片。在短片中，阿謙一人分演兩角，一個是自己，一個是電影資料員，並與多位電影前輩「合作」，如吳楚帆、李小龍、張國榮、張艾嘉等，重新演繹他們的香港經典電影對白，以故事形式向公眾帶出香港電影資料館工作。

香港電影資料館短片由《幻愛》導演周冠威及其團隊操刀，再次與《幻愛》團隊合作，阿謙高興說：「雖然我們的創作時間好短，但因為團隊間已培養默契和溝通方法，有時導演suggest一啲嘢，有時我又suggest一啲嘢，很有火花，好開心。」

長達4分鐘的短片重演很多一幕又一幕香港電影經典對白，喚起大家對香港電影回憶，經典對白包括《危樓春曉》的「人人為我，我為人人。」；《阿飛正傳》的「從現在開始我們就是一分鐘的朋友，這是事實，你改變不了，因為已經過去。」；《無間道》的「三年又三年，三年之後又三年！」；《激戰》的「你上得台，就不能怯。怯，你就輸一世！」等。阿謙表示：「好多經典對白聽過好多次，要重新演繹那些對白，帶出香港電影資料館的日常工作，我同導演都覺得好好玩！」

藉今次拍攝機會，阿謙有機會走進一般人平時不能進入的香港電影資料館部門：「最深刻的是菲林儲存部門，房間好大、溫度好低，還有師傅將菲林逐格逐格修復，由菲林轉成digital，令我了解多了香港電影，這跟我好有關係。」

阿謙說：「好深感受能接觸到香港電影資料館，見到好多好珍貴的菲林、書籍、獎項，一些不被大眾熟悉的工作，但意義好大，如果沒有人刻意保存，其實這些影像會消失！」

（即時娛樂）