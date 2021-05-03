97歲梅媽胃抽筋入院 (17:25)

有報道指現年97歲的梅艷芳媽媽覃美金入院，原來梅媽因胃抽筋而要入院，梅媽接受傳媒訪問時表示，醫生要她休息兩天及服胃藥。梅媽表示間中會有胃抽筋情况出現，不過今次抽筋比較犀利，痛到好辛苦才入院。

（即時娛樂）