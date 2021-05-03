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97歲梅媽胃抽筋入院 (17:25)
文章日期：2021年05月03日
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有報道指梅媽因胃抽筋而要入院。（資料圖片）
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有報道指現年97歲的梅艷芳媽媽覃美金入院，原來梅媽因胃抽筋而要入院，梅媽接受傳媒訪問時表示，醫生要她休息兩天及服胃藥。梅媽表示間中會有胃抽筋情况出現，不過今次抽筋比較犀利，痛到好辛苦才入院。
（即時娛樂）
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