同囡囡玩得多角色扮演 關心妍演技大爆發 考慮做演員 (17:50)

關心妍（Jade）日前接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，大談相隔5年再推出廣東歌《腍》的感受。Jade表示對唱歌不離不棄：「對上一次出廣東歌，已經係佗住BB嘅時候，其實音樂係我生命一部分，我唔會因為生咗個女，就完全停晒我有關音樂嘅嘢，之前自己都keep住聽新歌，鑽研歌曲同教學生，依家只係要好好咁安排時間。（再次出歌需要問准家人？） 我都有問老公，因為我要同佢配合，輪流照顧小朋友，依家我除咗要睇住我嘅時間表外，仲要睇埋我老公、我個女同教學生嘅時間表，依家真係仲忙。囡囡雖然仲未明歌手呢個職業，但佢知道表演呢件事，佢好好笑，會問我今日做完嘢係咪會有錢，咁咪可以買糖畀佢囉！」

新歌《腍》由黃偉文（Wyman）填詞，Jade感激Wyman之外，亦在訪問中提到過往很少演戲經驗，Jade說：「今次拍MV，我事前有同導演講，唔好勉強一定要畀個角色我做，唔見我個樣都OK，當我收到劇本，我仲同自己講Good Luck！因為今次個角色要有好多情緒，好難演，仲要處理好多復仇、奸嘅感覺。估唔到出到嚟大家覺得我演得好自然，可能人大咗，經歷多咗，又有小朋友。我喺度諗，可能平時同個女玩得多角色扮演遊戲，因為我得一個女，好多時候我就要扮演佢朋友，有時扮佢老師，可能或多或少有啲幫助。今次真係演技大爆發，我可以考慮去做演員。」

（即時娛樂）