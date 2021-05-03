執紙皮都係工作︱鄭中基體驗做拾荒者 稱任何職業應值得被尊重 (20:15)

鄭中基開設的網上頻道《機動電視台RTV》，前天播出「一日職業體驗」首集。節目中鄭中基體驗如何做一位拾荒者，他跟黃婆婆拾紙皮；鄭中基戴了口罩及手套，在大型垃圾桶找紙皮，加上黃婆婆從旁教路，二人合力執了多塊紙皮。鄭中基表示曾在貨倉做過暑期工，已懂得𠝹紙皮，之後他將紙皮疊好，再運送到回收商，最後將紙皮賣得61.2元。黃婆婆給鄭中基99.5分，讚他表現very good，鄭中基在片段中說：「想告訴大家拾紙皮也是一種工作，以及是很辛苦。」

黃婆婆接着說：「我想和大家說，雖然我們是拾紙皮，是拾荒者，但這也是一份工作，希望市民能尊重我們這個行業。」黃婆婆哽咽稱：「我們拾荒者不是讓人看低，我也是靠自己雙手生存，很多人也叫我拿綜援，我還有雙手，我還能拾紙皮，不能幫補兩餐是真的，只能幫補一餐，現在的生活成本那麼高，兩餐就一定幫補不了，希望大家能尊重這行業。」

片段結語寫了鄭中基及其團隊的感受：「同黃姐度過一日，最大感受係佢不單止冇睇唔起自己工作，仲非常尊重，每一塊大小紙皮都好珍惜。一個城市，每個人都有自己崗位，任何一種職業都值得被尊重，共勉之。」

（即時娛樂）