ERROR自肥企画｜二創《新世紀福音戰士》 炸「生啤」扮精子勁搞笑 (14:37)

自稱「宇宙天團」的組合ERROR，他們主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》昨晚（3日）首播，最惹網民熱話，莫過於二次創作《新世紀福音戰士》（EVA）的片頭和主題曲，而惡搞版主題曲《無制限OT編集团の行動綱領》，由「格仔導演」Mike主唱，相當啜核。首集即有炸爆ViuTV吉祥物「生啤」（Sound Bear）場面，「生啤」被炸到粉身碎骨，搞到肥仔（梁業）黐住的假鬚也甩了；另外，193（郭嘉駿）化身的綾波麗毫無違和感，相當「嬌俏」。

之後ERROR四子在遊戲環節「Big壁精奴」化身「精子」，4子要撞牆，當中只有一人可以贏取1000元現金，最後由阿Dee衝過發泡膠牆，成功奪走獎金。ERROR曾在節目鬧Mike「自肥可恥」，今次ERROR解釋原來還有下句「但有用」。另外，不少網民在網上洗版，讚節目有創意兼勁搞笑，不過略嫌只播半小時未夠喉。今晚（4日）播出第2集，預告揭露ERROR第二擊自肥企画，行動代號為「任何人」，在ViuTV的facebook專頁簡介寫道：「身體隨時撕裂！友情瞬間破裂！以友情作為賭注、一場會令人絕交嘅實體試煉將會喺今晚展開！」

（即時娛樂）