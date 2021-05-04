新歌《萬物有時》有療癒作用 鄭秀文：好好愛廣東歌 (15:18)

鄭秀文（Sammi）最近推出新歌《萬物有時》，她表示早在1年半前，已收到Demo，但一直未有合適歌詞，她說：「收到音樂部分之後，一直未搵到可以描述自己心境歌詞，直到收到現在這份詞，個感覺就是『係佢喇！』。我覺得這首歌可套用在每個人的生命入面，亦都好似幫《我們都是這樣長大的》這個議題，找到更深層次答案。

入面有兩句歌詞我特別喜歡：『善萬物自有得着時，花開落有滄桑故事。』每個人生命中都會遇到各自困難，一些滄桑無奈的事，那一刻可能覺得好悲傷，不知怎樣應付，但隨着時間過去，時間會給你最好答案，每個人在生命入面，會遇上無力時刻，希望這首歌可以給大家療癒作用，而不是普通一首流行曲。」

為表達歌曲內容意境，Sammi和MV導演莊少榮曾研究不同構想，她說：「結果我和導演有相同看法，想用比較影像化感覺，去呈現這首歌意境，在CG特技幫助下，這部分感覺比較深刻，整體希望帶出人在生生不息狀態入面，在不同境况期待萬物有時，在每件事都有好皫生機好的出路。去到故事結尾，希望可以帶出正面感覺。」

至於Sammi在Ig亦分享對新歌心聲：「當我收到這份歌詞時，我甚至覺得這首歌，可以說是對『我們都是這樣長大的』作出呼應。我們每個人都在各自的經歷中成長，掙扎，進步，希望或失落，變化。甚至必需正面迎向生與死。我們都是這樣長大的。最終我們也會慢慢發現，很多事情不能急於一時，很多事情我們找不到答案，但始終：萬物有時。就像這首歌的最後一句：人在經歷中，得失總有意思。#不要絕望就是一種希望 #有希望就有前進的動力 #萬物有時 #好好愛廣東歌」。

（即時娛樂）