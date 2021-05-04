姜濤被建議呼籲接種新冠疫苗 Ben Sir：要搞就搞我，唔好搞啲細 (17:48)

組合MIRROR將於後天（6日）在九展舉行演唱會，成員姜濤在Ig限時動態貼短片，片中雖然見不到他的樣子，但他的頸全是汗，看來為個唱綵排得相當落力。

港大感染及傳染病中心總監何栢良，今早（4日）在商台節目《在晴朗的一天出發》受訪，談到全球變種新型冠狀病毒的個案愈來愈多，更有廣泛傳播，何栢良在節目中呼籲市民接種新冠疫苗，同時他又建議政府可考慮邀請人氣高企歌手，例如姜濤，呼籲大家接種新冠疫苗，他續說：「又或者喺Ig講兩句呼籲市民打疫苗。」主持人郭志仁笑言是否要MIRROR接種疫苗才可以開個唱，陳志雲則笑說：「我昨天才說完，演唱會應該要加櫈，打了針才可以攞到飛。」

近日在社交網開題跟網民討講姜濤及《造星III》冠軍趙祥誠的「Ben Sir」歐陽偉豪，他也有其fb帳號留言：「好心你唔好搞個細路啦，要搞就搞我，話晒我打晒兩針。最多我加多兩吓舞步，唱番兩句囉。廣告費我收多佢一半，咁條數咪好好睇睇囉。總之，唔好搞啲細。打嚟直接同我傾，唔使打畀徐小姐。我one man Ben, 同你搞掂佢。」

（即時娛樂）