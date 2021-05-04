孖欣宜Anson Lo拍廣告 杜琪峯自稱「新仔」：做演員好舒服 (18:23)

【今日直擊】杜琪峯（杜Sir）、鄭欣宜及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），早前為虛擬銀行拍攝5集廣告片，3人今日到戲院出席全港首播禮。處男下海的杜Sir，在片中展示生鬼一面，他更在兩位後輩面前自認「新仔」，又表示做演員原來很舒服。

3人分享拍攝感受，主持問杜Sir對兩位對手有何感覺？他風趣說：「對手？怎對呀？沒有什麼感覺，我沒做過演員，對着他們其實我都是新仔，（他們）叻我很多，雖然時代不停在變，但年輕的和年老的不會相差太遠，可以參與年輕人的演出，都幾開心。」

杜Sir受訪時表示，今次是不錯的體驗，導演叫他做什麼便做什麼，他說：「做演員很舒服，我入行40多年未試過在片場這麼開心和享受，又沒負擔。（向演員路進發？）有人請便繼續做。」

杜Sir表示若有合適劇本，會找欣宜和Anson Lo合作，因為電影界需要新血，兩位後輩聞言說：「多謝杜Sir！」談到與ViuTV將有合作計劃，杜Sir稱與ViuTV就肯定是劇集，不過未來的平台愈來愈寬，不只局限電視和電影院，鼓勵年輕人要放眼未來，做內容創作的一定有得做。

人氣男團MIRROR開騷在即，問杜Sir會否去捧場？他笑說：「可能去『裝』吓啦！要我坐足全場，就未必有耐性。」Anson Lo聞言即表示杜Sir來「裝」一下，他們已很開心。

（即時娛樂）