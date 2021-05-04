被杜Sir氣場震懾 Anson Lo爆鄭欣宜跳舞跳爆傷口 (18:59)

【今日直擊】杜琪峯（杜Sir）、鄭欣宜及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），早前一齊拍虛擬銀行廣告。欣宜奪走杜Sir處男演出，她感到非常緊張，最初跟對方拍攝時也有點害怕，因杜Sir給人感覺很酷、很型仔，合作後發覺對方很cute，大家拍得很開心。

Anson Lo表示與杜Sir合作超級緊張，當知道對方第一次拍廣告後，更感到榮幸，他說：「杜Sir氣場很強勁，他當日來到拍攝現場時，全場氣氛凍結，我當刻都不知說什麼，只說了句『Hello，杜Sir你好，我叫Anson Lo』。」

近日MIRROR忙於綵排，Anson Lo表示目前身體狀况OK，只是有少許抱恙，他表示：「現在工作以外盡量不跟別人說話，希望大家不要以為我寸啦！」杜Sir即打趣說：「你們10幾個人，唱得不好無人知的！你不行便叫兄弟頂一頂，不然要咁多兄弟來做什麼？團結精神嘛！」

雖然欣宜拍攝廣告前，剛做完急性盲腸炎手術，但她笑指當時首次跟Anson Lo合作，見對方在拍最後一個鏡頭時，跳得很落力，自覺也不輸得。Anson Lo即大爆欣宜跳到爆傷口，身旁的杜Sir則說：「年輕人怕什麼，爆完再爆都得！」

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（即時娛樂）