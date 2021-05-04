生命鬥士｜李明蔚患罕見腺樣囊性癌 多年來積極抗病魔 (19:38)

抗癌歌手李明蔚（Sarena）病逝，終年31歲。Sarena患上罕見腺樣囊性癌，多年來積極抗癌接受治療，她以正面態度對抗病魔，又多次接受電療和化療。去年9月Sarena在社交網拍片，公開求助籌醫藥費，希望以「免疫細胞治療」續命，當時她曾說：「好希望大家可以幫助我，等我能夠活下去！」後來她獲足夠金額支付昂貴治療費用，並在去年10月於fb透露完成第一個療程，當時她的胃口和精神也不錯。

去年11月，Sarena曾在fb說：「驗了血液循環腫瘤細胞（CTC），醫生說在我體內活躍的癌細胞已由初次的68跌至2。很感恩！」到12月，Sarena完成第2個療程，不過因為免疫系統差，導到面部生蛇，當時她要服藥治療和休養。

到今年3月中，久未更新社交網的Sarena透露身體狀况麻麻，氣喘兼背脊骨和心口骨愈來愈痛，她當時感謝大家慰問，但因為太痛，所以未能逐一回覆，並需要休息。至上月初，Sarena因難忍劇痛，要入院接受治療，她曾留言：「等我安頓好我再報平安，謝謝你們。」及後她透露身體轉差，癌細胞擴散，肝腫瘤也愈來愈大，令她劇痛及出現肚積水，當時醫生開了止痛藥令她紓緩，並要以輪椅代步。

直至4月20日，病情反覆的Sarena再入院抽腹水減少肚脹，加上不夠氧氣導致呼吸吞嚥困難，所以要長期吸氧氣，她寫道：「身體狀況再一步下降，心情複雜，加上痛楚醫生終於開了嗎啡水給我！只可吞流質食物！現在醫生轉送我到療養院看情況！很想可以舒服起來可以回家！知道大家很擔心和支持我，我相信上天自有安排！感謝大家！」

到近日，Sarena好友馬浚偉代更新fb，感激外界關心：「由於我的身體狀况已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力。」

直到今天5時10分，馬浚偉代表Sarena家人公告Sarena病逝消息：「明蔚回到了天父的懷抱。」

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（即時娛樂）