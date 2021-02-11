《The Penthouse 3》6月登場 金裕貞安孝燮擔正原創劇《紅天機》 (20:07)

由宋承憲伙李荷娜主演的《Voice聲命線4》，以濟州島為場景。（大會提供）

由朴寶英和徐仁國主演的《某一天滅亡來到我家門前》，將於下周一（10日）登場。（大會提供）

疫情下不少市民留家煲劇抗疫，「黃Viu煲劇平台」繼首部原創韓劇《月升之江》後，宣布乘勝追擊，除了本月首播《某一天滅亡來到我家門前》，下半年更會開拍原創韓劇《紅天機》，話題劇《The Penthouse 3》亦排隊上架。

《The Penthouse 3》和《Voice聲命線4》鐵定6月回歸。作為系列最後一部曲，《The Penthouse 3》將為觀眾揭開陰謀背後神秘面紗！由宋承憲伙李荷娜主演的《Voice聲命線4》則以濟州島為場景，講述「112舉報中心」隊員們奮力對抗擁有4種人格連環殺人魔，並於純樸村莊內展開激鬥。

除了以上話題韓劇，Viu Original原創劇集、由朴寶英和徐仁國主演的《某一天滅亡來到我家門前》，亦將於下周一（10日）登場。該劇講述網路小說編輯卓東景（朴寶英飾）意外和神與人類之間的管理者「滅亡」（徐仁國飾）扯上關係，二人在這段只有百天的緣分中，找到了人生意義。

改編自同名小說、即將在今年第3季開播的科幻巨作《紅天機》，故事描寫朝鮮首位女畫家紅天機（金裕貞飾），在皇宮逗留期間，與雖然失明但能夠觀星的河藍（安孝燮飾）和熱愛藝術的安平大君（孔明飾）陷入三角戀情。《紅天機》由一眾上位小生花旦擔大旗，演員陣容引發網民關注。

（即時娛樂）