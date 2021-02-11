鏡粉注意｜MIRROR推演唱會紀念品 集齊一套盛惠$1068 (22:35)

人氣男團MIRROR後日（5月6日）起在九展舉行一連6場演唱會，MIRROR的社交平台公布演唱會入場須知，留言問大家準備好未？由於演唱會門票一票難求，炒飛網出售1280元的門票炒價逾8000元。不少網民搞笑回應：「準備好但冇飛！」有提議付費網上直播，或下次移師紅館演出。

大會有6點入場須知，包括晚上7時半可以入場、入場前必須接受體溫檢查，掃描安心出行或填表格、場內嚴禁錄影或攜帶專業相機或攝錄器材進場、場館內必須戴口罩與嚴禁飲食、禁止攜帶大於面積60×60 cm燈牌或應援物、紀念品攤位於每場下午5時起開放。

MIRROR推出演唱會紀念品，再次令一眾「鏡粉」擔心買唔到，因每場均有限量現貨發售，亦有擔心現場太多人排隊購買致人群聚集，幸大會已安排網購，兼且確保貨量充足。四大類產品包括：（1）ONE & ALL TEE，售價280元，有4種尺碼。（2）MIRROR名牌SET，每SET有3位成員的名字，每SET售價100元。（3）"ONE & ALL" LIVE 2021 CONCERT BOX SET，售價200元，有12本迷你自拍相冊、神秘海報1張與演唱會日記1本。（4）MIRROR MASK，售價188元，內有24個口罩，每位成員有一款專屬顏色。要齊集4款紀念品，共1068元。

演唱會前夕，MIRROR成員投入排練，經理人花姐其實比他們更緊張。花姐在社交平台分享綵排期間休息時她跟MIRROR的對話：「你哋小心啲，我一入台就唔會客氣，做得唔好一定會咬你哋。」她稱有人答「有心理準備」、「no problem」，又有回答「你冇機會咬我哋，我哋會做得好好」，最後花姐補充一句心底話「MIRROR加油，辛苦你哋，LOVE U ALL」。

（即時娛樂）