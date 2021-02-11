13周B仔患「愛德華氏症T18」 陳柏宇太太符曉薇做人工流產：心碎了... (11:36)

陳柏宇（Jason）和太太符曉薇（Leanne），一直希望為囡囡陳羿辰（Abigail）添個弟妹，可惜事與願違，今早Leanne在社交網撰長文，寫了一封信給「親愛的13周囝囝」，她表示經過上次失敗後，兩公婆一直努力嘗試，經歷一個月又一個月，一次又一次驗孕棒「減號」的失望後，終於給她來了個「+號」。

她寫道：「每日抱着感恩的心，感謝你再次來臨，雖然每日不斷嘔吐，吃不下東西，但依然非常期待見到你的日子，每一個晚上都在幻想，你會像爸爸一樣，還是會像我？你和Abi玩耍爭玩具的樣子。這些畫面填滿我每一個晚上。去產檢時聽到你的心跳，把我反胃嘔吐的感覺通通都忘記，只剩下滿滿的幸福。」

當去到第10周5天的時候，Leanne如常產檢，當時她還滿心歡喜拍片：「突然醫生告訴我你的頸皮厚，還來不切反應，什麼意思？就說了一句不是又有問題吧？關了拍片。聽醫生解釋。你頸皮有5.5厚，要驗血做T21，頸皮厚可以反映唐氏（綜合症）or心臟問題。聽完之後我整個人迷失了。等報告的一星期每日除了喊，就是上網看其他媽媽的經歷。跟陳生（Jason）商量，如果是唐氏我們都可以接受。有能力照顧你和給你無限的愛。終於收到醫生的電話，驗血報告你沒有唐氏，但有『愛德華氏症T18』。我從來沒有聽過這個病。當刻完全沒有概念是什麼。

只知道醫生叫我下一步抽絨毛，當上網搵資料嘅時候，我彷彿靈魂出竅，為什麼會發生我身上。愛德華氏症根本是沒有希望的病。很大部份機會胎死腹中，就算可以出世，都是得幾分鐘或者幾個鐘或者幾個月。

莫非上天真的不想我擁有你？我們已經接受唐氏，怎料還有更壞嘅打算。在等待抽絨毛的幾天，每天我猶豫傻婆一樣，一直在網上看資料，看其他媽媽翻盤的資料，因為我還想保留一點點希望。原來也有很多像我這樣個案，但最後醫生照早期結構，和絨毛翻盤的資料。

抽的日子到了，一路安慰自己，到見醫生的時候，醫生都說有可能抽錯的。這句說話對我非常有希望，不過這個希望維持不到1分鐘。醫生幫我照早期結構不到5秒，我就聽到『唔好意思』這四個字，你的BB是愛德華氏樣，這四個字每晚一直重複在我耳邊，心碎。

醫生一路解釋我BB的問題，左右腦沒有分左右，心有嚴重的問題，沒有鼻骨，腸外露，手少了一隻骨，腳也是彎的。還有很多很多問題，醫生建議不用抽絨毛。雖然已經好肯定是愛德華氏，就算不是，也是一個畸胎，有非常嚴重的問題。所以我哋最後沒有抽。

接下來就決定做人工流產，雖然醫生建議盡快做，但我還有一個小小的心願，因為之前佗Abi的時候沒有影孕照，所以今次我們一家四口去影孕照。因為我相信這一次會是我最後一次懷孕。我已經沒有勇氣去承受再一次的打擊。

在懷孕嘅路上我已經把淚水流乾了，心碎了。對不起，媽媽沒有勇氣，我一直在想，不如什麼都不理，照生你出來。但每次想到要看你出世幾分鐘？幾個鐘？幾天？幾個月？我承受不了。從來我也是一個沒有運氣的人，我沒有這個運氣擁有你，我一生的運氣已經用了在和你爸爸結婚，和生了姐姐Abi。所以媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！

最後也想跟陳爸爸說對不起，我知你不像我一樣，會和家人朋友分享我的感受，你是一個把自己的痛苦收埋的人，上次第一次和你傾談短短幾分鐘，講到我們和仔仔的緣份，你忍不住想喊，所以我們停止這個話題。我就好想跟你說聲對不起，因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有Abi已經足夠。」

（即時娛樂）