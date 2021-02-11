跟193攬頭攬頸合照 吳業坤唔怕被訓話：公司好大方 (12:18)

吳業坤、菊梓喬（Hana）昨晚擔任《勁歌金曲》嘉賓，身為無綫藝人的坤哥，日前在社交網上載與人氣急升的ViuTV男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）攬頭攬頸合照，坤哥解釋因一早計劃與對方在網上合作，強調公司很大方，沒有被訓話。坤哥表示2年前自己的演唱會，也邀請MIRROR任嘉賓，當時大家都好開心，樂易玲也有捧場，所以不覺得會有矛盾出現。

對於193出位言論，坤哥說：「我覺得有言論自由，大家是朋友，為什麼會一齊出現呢？因為我飛（日本）之前，有講過一齊錄歌，合唱我首歌在自己網上crossover ，所以有這合照出現，我見開劇前有時間，就見面傾下，沒什麼特別。」

問如公司反對他們合作可會叫停？他說：「如果有適當理由，廣告品牌上撞了或合約上有問題，當然不會做，但現在講純粹網上合作，因為我和好多不同歌手合作，所以沒有考慮太多不同因素。」

坤哥表示早前由日本回港，事隔半年沒返過公司。坤哥表示在日本做慣「廢青」，回港後生活節奏上不太習慣，問可有認識日本女朋友？他說：「識到些朋友，男女都有，擴闊了生活圈子，希望之後通關可以再見面，增進感情和友誼。（可有對象？）我思想好開明，男女都有發展可能性。」

Hana表示擔任《勁》嘉賓不簡單，要即場接受批評，所以驚被批評到喊，她說：「我是非常易喊的，已經袋定紙巾，個喊樣會好肉酸。」對於吳若希稱不想與她再合唱，Hana說：「那希望可以和其他歌手合唱啦！」

（即時娛樂）