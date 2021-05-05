好聲好戲｜曾被批懶音多 馮盈盈獲讚有改善激動爆喊：緊張到失眠 (13:03)

何廣沛﹑馮盈盈﹑易宇航和陳安瑩在昨晚播出的《好聲好戲》，4人在「自選聲演」環節互鬥。之前被評勁多懶音的盈盈，挑戰劇集《鬼同你OT》中，胡定欣和田蕊妮「神同步」一幕，獲主席評判之一的汪明荃（阿姐）給予感情分，阿姐說：「因為我覺得要鼓勵馮盈盈，每次我也很開心看到她有進步，節奏不錯，戲劇感就差了點，但對你來說是很好的經驗。」

至於另一評判陳欣表示，2016年曾教盈盈發音，當時上了兩星期課堂，經理人或藝員科同事，問了他一個問題：「是不是沒得救了？當時的確好嚴重，是不是沒得救，我說，不是的，看她會否努力。到現在，我用4個字來形容：匪夷所思﹗以第一次見面時的嚴重程度，到現在的進步，我相信她付出了很大努力。」另一位專業評判，配「胖虎」的黃啟昌也讚盈盈表現眼前一亮，此時盈盈已禁不住熱淚盈眶。

盈盈被問到怎樣改掉自己的懶音，她說：「首先認清自己，原來真的有這個問題，我也去找過羅山先生，在此感謝他給我上一課正音班，但還是發現原來我發音時，舌頭和口腔擺位有問題，就是比較生物學，人體結構那些，我找了言語治療師，按着舌頭，例如說『講』字時舌根應該放在哪裏，經常說錯的字或懶音，逐一去改。之後再找了一位配音老師幫忙，在此感謝寶鈿姐願意幫我，希望不會失禮她。因為我為了這個比賽，真的很緊張，緊張到失眠，會練習到哭及內分泌失調，我已經連續3星期來月經了。」

（即時娛樂）