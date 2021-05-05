鄭欣宜拍新歌《先哭為敬》MV 感覺似參加演技訓練營 (14:11)

鄭欣宜在新歌《先哭為敬》MV演舞台劇女演員，正要演出最後一台戲，欣宜除了情緒起伏大之外，還要拍攝持槍戲分，對她的演技確是一大挑戰，MV邀來彭秀慧負責創作及執導，舞台劇演員邱頌偉（阿雞）、中法混血男演員黃寶漳、陳琬瑜及李文揚演出，欣宜表示在拍MV同時，像參與一場演技訓練營一樣，既緊張又興奮。

由於彭導及阿雞老師均是欣宜的演技訓練老師，正式演出時她像面對考試一樣，幸好2人不停提點她，彭導也提出意見及建議不同演繹方法，令欣宜有很大得著，她說：「拍阿雞老師開槍嗰場戲時，大家氣氛好凝重﹑好緊張，我要同戲中男朋友Mixson一齊搶阿雞老師把槍，當時我要大聲喝佢，之後聲都沙埋，可想而知當時幾咁激動。其實要喺舞台上面對大班專業嘅工作人員，已經好緊張，仲要喺兩位老師面前演戲，個感覺就好似讀書大考一樣咁。」

《先哭為敬》MV拍成悲劇式愛情故事，其實緣起於作詞人黃偉文（Wyman）歌詞，欣宜說：「好開心可以收到Serrini嘅Demo，我一直好欣賞她，因為她做緊我好想做到嘅嘢，可以隔空同佢合作到，真係好興奮，但最特別係Wyman歌詞，佢將愛情故事寫出好多唔同層次，可以用好多唔同方法詮釋演繹，成個畫面好立體﹑好有故事。」

（即時娛樂）