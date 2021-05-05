被丹爺爆跟蘇韻姿有戀情 「金城安」周嘉洛：我襯佢唔起 (17:48)

【今日直擊】劉丹、呂慧儀、周嘉洛及蘇韻姿等，今日出席處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，齊齊炮製特色涼拌菜式預祝母親節。

周嘉洛為古裝新劇《痞子殿下》開工，又透露《開心速遞》戲分已經拍完，但仍回劇組幫手宣傳。他笑指懷着不死心情，只要有時間會回來支持，希望只是「暫別」，稍後劇情會交代他夢想成真而離開香港。

蘇韻姿笑指周嘉洛離開後，拍攝現場靜了，還在適應中。談到他們在節目《大整蠱》中，被劉丹大爆戀情？周嘉洛否認，笑指丹爺講笑，大家不要太認真，他說：「我襯不起她。」蘇韻姿亦笑言：「不敢當，他現在是古代人，我們之間有幾百年代溝。」

呂慧儀表示今年母親節會和同劇的幾位媽咪，亮相《開心大綜藝》玩遊戲，故上星期已同媽咪和兒子到主題公園預祝。兒子送什麼母親節禮物？呂慧儀笑言：「他不斷用我的錢去掟公仔，雖然掟了我很多錢，但見到他很努力掟公仔給我，都很冧。」劉丹表示孫女「小糯米」贈幾幅畫作給嫲嫲，他說：「不論她畫得好不好，我們都覺得靚。」

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（即時娛樂）