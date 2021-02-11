完成個唱後將時間留畀老公 莫文蔚：疫情令我180度改變 (18:33)

將於6月在紅館舉行演唱會的莫文蔚（Karen），日前接受許文軒《StarTalk》訪問。談到相隔16年再開紅館騷感受，Karen說：「今次係我最後一次做大型演唱會，我一啟動巡唱已經有呢個諗法，我好快下決定，唔會再猶豫，我覺得做每樣嘢，都應該有始有終，利落啲，更何况我做咗呢類型巡唱10幾年，已經好圓滿。」

有樂迷認為Karen過去的廣東歌較前衛，令香港主流市埸未能消化，Karen說：「都可能係，2001年做《一朵金花》嘅指引係冇限制，諗得出嘅就去做，最後同伍佰老師造咗一張具電子、中樂同搖滾元素專輯。好慶幸喺我嘅音樂旅程中，遇到咁多貴人同音樂人，放咗好多可能性喺我身上。當時可能係行得畀人前，但依家有新一代聽返20年前嘅歌覺得有型，唔過時，我覺得呢個意義重大！」

Karen推出國語唱片數量較廣東碟為多，她說：「之前簽咗以台灣為基地嘅唱片公司，自己又唔太執着用乜嘢語言唱歌，總之感動到人就係好歌。不過隔咗咁多年，反而愈來愈喜歡唱廣東歌，可能自己技巧好咗，覺得唱廣東歌冇咁難。」

Karen表示個唱後，要改變生活節奏，把時間留給家人和老公，她說：「疫情令我180度改變，發現原來有另外一個莫文蔚住喺裏面，我以前只顧工作，要keep住好忙先安樂，坐多陣都唔得，自從上年返英國過二人世界，開始知道乜嘢叫做享受生活，我會煮嘢食、打理屋企同種花，最開心係重拾彈琴興趣。」

（即時娛樂）