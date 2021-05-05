黃樹棠設靈｜胞妹黃文慧合十淚悼棠哥 兒子稱亡父遺願綠色殯葬 (19:20)

【今日直擊】資深演員黃樹棠（棠哥）上月因肺癌離世，喪禮今天在世界殯儀館設靈，明天舉殯，遺體隨即移奉鑽石山火葬場火化，骨灰撒在紀念公園。

棠哥兒子黃榮璋和棠哥胞妹黃文慧一早到靈堂打點，靈堂佈置簡潔，以棠哥身穿花恤衫、笑容燦爛的照片做遺照，橫匾寫上「永遠懷念」，黃榮璋的心形花圈寫着「親恩永懷」，祭品是棠哥生前喜歡吃的蘋果、橙和汽水等。前來弔唁的圈中人包括尹天照、袁文傑、陳煒、陳安瑩、冼灝英、甄志強、曾偉明、吳浣儀等。

劉德華、成龍、古天樂、關菊英、亞洲電視、羅蘭、錢嘉樂和湯盈盈、樓南光、李麗霞、香港電台、方平和鮑起靜、香港動作特技演員工會、蔡國威、關寶慧、陳榮峻和吳香倫、森森和斑斑、呂頌賢和麥景婷、陳維英、姜皓文夫婦、楊玉梅等致送花圈悼念。

黃文慧和黃榮璋一起受訪，黃文慧合十，甫開口提亡兄已忍不住喊，她說：「人間總有情，在惡劣的疫情下…棠哥一路好走，離苦得樂。」她望着黃榮璋續說：「爸爸好惜你，你知不知道？他走了仍很惜你，你要乖。」黃榮璋表示爸爸雖然離開得很急，但不辛苦亦沒痛苦，爸爸的遺願是綠色殯葬。

問他昨晚執拾爸爸遺物時，是否好感觸？原本心情平靜的他也哽咽說：「和他同住很久，發覺他喜歡的東西不多，平時著衫很隨便，都擔心壽衣不夠隆重，最終揀了件他平時穿的西裝。（陪葬品？）沒什麼要帶走，他不喜歡貴重東西，平時在家我們打遊戲機，唯一留下就是這部遊戲機，有很多開心回憶，現在自己打機時都會喊！」黃文慧表示亡兄為人不奢侈，又說棠哥有兄弟姊妹和親戚在外地，但因疫情關係，未能來港出席喪禮。

黃榮璋表示要感謝醫護人員、香港演藝人協會、香港動作特技演員工會和古天樂的幫忙及慰問。他透露喪禮沒有任何宗教儀式，「爸爸臨終前吩咐，他本身是道教，但近年他不喜歡吵鬧環境，他想大家開心、安靜，不希望大家愁眉苦臉，所以沒有任何儀式，鞠躬便可。」

黃文慧表示不捨得棠哥，「我和他在影視圈出生入死，我好愛他，希望他靚靚仔仔，一百年後又一條好漢再戰江湖。我平時不會喊，我不應該喊，當送棠哥坐飛機去拍外景，有琴姐（李香琴）和炳哥（譚炳文）等他，一齊去登台唱歌，不愁寂寞」。

（即時娛樂）