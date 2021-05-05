黃樹棠設靈｜偕尹天照到靈堂致哀 袁文傑讚棠哥「大細路前輩」 (20:38)

【今日直擊】資深演員黃樹棠（棠哥）今天在世界殯儀館設靈，明天舉殯，棠哥生前人緣佳，前來弔唁的圈中人包括尹天照、袁文傑、陳煒、陳安瑩、冼灝英、甄志強、曾偉明、吳浣儀等。

尹天照和袁文傑結伴抵靈堂弔唁，尹天照與棠哥合作無間，他對棠哥離世感突然，他說：「我自《天蠶變》開始和他合作，之後還有《我和殭屍有個約會》等，對他的離開好突然，因為我以為他會康復，他好硬淨，覺得他走過第一關，就可以走過第二關，不會有問題。我和他兒子不熟，透過朋友想到醫院探望，但疫情關係，不能探病，他兒子又沒說什麼。」

袁文傑首部拍的劇集《雪花神劍》就跟棠哥合作，他說：「他好惜後輩，想和我們打成一片，拍武打場面，他又好有心機教我，他演我父親，是嚴父，戲外是個大好人，好正面。每次和他飯敘，他都很風趣，又會分享在台灣打拼日子，雖然辛酸，但他依然樂觀正面，是個大細路前輩。病得那麼嚴重，但出院即開工，他很活躍，我不願意相信他離開了，永遠活在我心中。」

陳煒和棠哥合作過7、8齣電視劇，第一齣也是《雪花神劍》，她說：「當時我是新人，什麼也不懂，他好關心我，大家一齊玩，令我不緊張。他為人樂觀、瀟灑，和他共事很開心。私底下，大家保持聯絡，有聚會，他也出席，沒前輩後輩之分。（知他患病？） 他沒有講，直至戰勝病魔才說，他好乖、積極、樂觀，吃得清淡，注重健康。但我不知他患肺癌，疫情關係好少見，所以聽到消息時好突然，好掛住他。」

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（即時娛樂）