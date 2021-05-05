跟《一秒拳王》導演趙善恆交流 杜琪峯撐新一代導演：香港電影沒有死 (22:50)

由香港藝術發展局舉辦的「第15屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於本月30日假九龍灣展貿中心舉行，以表揚各藝術文化界的業內精英。為配合今年主題「藝力自強 傳承明天」，大會邀請不同藝術與文化界代表接受訪問，大談本身業界機遇與前景，作為頒獎禮前奏。首集嘉賓是著名電影導演杜琪峯（杜Sir）及《一秒拳王》導演趙善恆（恆仔），大師級杜Sir寄語新一代導演能力還未夠，所拍題材欠多元化，但這刻是年輕導演發揮的好時機，他更見到香港電影未來的希望。

杜Sir與趙善恆接受主持人6號@RubberBand訪問，6號提到早前杜Sir直指講「香港電影已死」的人是講廢話，趙善恆表示當時聽到杜Sir回應，第一個感覺是大快人心，「因為我可以繼續努力，唯有自己努力才可繼續落去」；第二個感覺是不用爭拗，只用努力來證明，「我只知道我還在開戲，如果香港電影已死，我不會在開工，所以香港電影不會死，我們這一代導演也不會死的」。他指用「已死」形容香港電影覺得不合邏輯，還有很多人在努力中。

杜Sir聽到趙善恆用「唯有繼續努力」形容自己的電影未來，他覺得「唯有」這講法似乎有點悲觀，「你要先相信電影這一行是得的，加入這一行只有得與唔得，得就成功，唔得就離開，但如果你認為得與唔得都無問題，就代表其實唔得」。趙善恆即糾正是「必須繼續努力」，他認同只要相信就可以做到。

杜Sir說到香港電影也絕不悲觀，「恆仔這番話並非他一個人的聲音，回望過去10年，香港正在孕育一個機遇，讓一群年輕人建立自己的電影生涯或歷程，有一段時間對電影系畢業生是前路茫茫，不過這10年間香港至少誕生了10位為人認識的新晉導演，他們沒有龐大製作資金，資歷也不足，但仍能吸引一班市民付錢入場看他們拍的電影，我覺得這批導演已成就了第一步，非常漂亮」。

杜Sir更指「香港電影已死」這說法，只是有些人自己無發展，便以為別人都沒有發展，「這個說法我聽了好多次，只要電影產量減或開工量減少，就說香港電影已死，我覺得好奇怪。我認識幾位導演，他們入行到現在仍是香港好強大的導演，拍過很多經典電影，他們仍在拍戲，如果電影已死，怎會繼續在拍」。他也認為如趙善恆所說不用爭拗，現在要想如何支持年輕一代，「因為現在的平台和以前不同，未來創意工業不一定在指定平台播放，只要年輕人有熱情，讓熱情繼續燃燒，我覺得大把機會，因為平台改變反而會增多了觀眾，只要我們自己做得好亦都寄予希望，事情自然會出現，創意工業慢慢會回來，當然我不敢斷言會比以前好，至少香港電影沒有死」。

（即時娛樂）