MIRROR一連6場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》今晚開鑼。(MIRROR Instagram圖片 / 明報製圖)

next

人氣男團MIRROR一連6場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》今晚開鑼,12子踏上舞台作最後排練。有份到現場觀看綵排的梁祖堯,在社交平台透露演唱會非常精彩,全無冷場。他建議入場觀眾勿飲太多水,以免錯過任何一個環節。梁祖堯說︰「MIRROR演唱會full run,成個演出真係一個廁所位都冇,精彩到爆燈,建議大家唔好飲咁多水,或者自己插定尿喉﹗好耐無睇過一個咁精彩嘅演唱會run down﹗兄弟們,好好休息,聽日rock the stage﹗」

(即時娛樂)