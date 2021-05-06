汪明荃不滿「體演文出」選委會席位減半︰一半聲音沒有了 (13:42)

汪明荃（阿姐）早前獲邀出席特首林鄭月娥主持的《選委界別分組面面觀》，討論政府修改選舉制度後，新制下選舉委員會中「體育、演藝、文化及出版界」60席大幅削減至30席一事。

向來敢言的阿姐在節目上直指業界被刪減一半席位後，失去了一半聲音，很多人為此不滿、失望和不開心。她說︰「這次選委會由1200去到1500人，本應人數增加了，但反而有些界別少了，譬如我們『體、演、文、出』以前應該有60席，現在跨小組，我們的界別只得30席，當然有很多人不滿，而且它不是全部直選，有15席就是透過3個指定團體，包括香港出版總會、香港文聯會員總會和港協暨奧委會，有15個又要經過另外一個稱為表列團體，這些政府已立法，變成很多人沒有機會，又怎可以代表？有一半聲音沒有了﹗他們當然有很多不滿。」

特首解釋這次的選委會要有廣泛代表性，同時亦要均衡參與，一個界別分組內如有30席，此界別所有合資格的個人一人一票選出，從以往經驗可見很多時是來自同一個立場或同一個背景人士，這樣很難做到廣泛代表性及均衡參與。她表示15席由3個重要及有廣泛代表性的團體提名，就可確保日後在這個界別分組裏聽到一些比較廣泛的聲音。特首續說︰「這次減席位的不只是你們這個界別分組，所以我希望你們諒解，因為我們要納入更多的界別分組。」

阿姐被問到對今次完善選舉制度的整體看法時說︰「你要席數減少，當然有很多人不滿，譬如我們體育、演藝、文化、出版由60席減至30席，有一半聲音會被聽不到，他們當然會失望、會不開心。我都明白這個重改、或重整、或重修是一個需要，大家都是為整體社會利益，我們一定要接受，現在既然是國家定了下來，但我希望這個情形，譬如說參與，希望將來逐步再會改進，讓香港人真的可以實現『港人治港』，我希望是這樣。」

（即時娛樂）