好聲好戲｜陳安瑩聲演佘詩曼聲淚俱下超晒班 講馬竟不敵何廣沛 (16:35)

陳安瑩聲演佘詩曼在《使徒行者》中痛失母親一幕時聲淚俱下，配音技巧超班，但她的講馬技巧竟不敵何廣沛。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

無綫綜藝節目《好聲好戲》昨晚播出第3集，陳安瑩壓軸出場，進行第一回合的比試，聲演《使徒行者》中的「釘姐」佘詩曼（阿佘）痛失3個母親的一幕。本身有豐富配音經驗的陳安瑩聲演時聲淚俱下，非常投入，展示出其超班配音水準，獲得7盞綠燈。雖然汪明荃指陳安瑩的水準已是導師級，劉江又指陳安瑩的配音比佘詩曼演得更誇張，但節目導師之一的黃鳳英卻批評陳安瑩的配音有點過火︰「阿佘不像她那麼歇斯底里，我們當成是100，她要收起30。」雖然陳安瑩在第一回合的成績好好，但最終由馮盈盈勝出。

何廣沛、馮盈盈、陳安瑩及易宇航在第二回合要為不同行業人士配音。馮盈盈、易宇航要讀出一段粵劇對白，不諳中文的易宇航被指聲線不夠Man，劉江直言︰「我不知道他說什麼！」馮盈盈表現穩定，對白說得很清楚，獲5盞綠燈，更獲本身為八和會館主席的汪明荃力讚︰「盈盈的口白很清楚，也掌握到節奏。」

陳安瑩、何廣沛要為賽馬做評述，陳安瑩講到有點亂。主席評判之一的陳欣給她紅燈，表示有氣氛但不知她在說什麼，亦聽不到馬名。一直表現麻麻的何廣沛講賽馬時非常淡定，對白亦非常清楚，令人驚喜，獲得7盞綠燈佳績，劉江首次開腔讚他︰「我覺得他是賭馬的！我不賭馬的，但被他吸引了！」

（即時娛樂）