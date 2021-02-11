ERROR自肥企画｜阿Dee下體又遭殃 底褲塞氣球痛苦大叫 (17:35)

阿Dee被工作人員強行將氣球塞進其內褲，並為氣球泵氣。（ViuTV網上視頻片段截圖 / 明報製圖）

「惡鬼」保錡要追打3人的航拍機，保住6個氣球。（ViuTV網上視頻片段截圖 / 明報製圖）

4人在節目中重現「ERROR流忍者」。（ViuTV網上視頻片段截圖）

ViuTV《ERROR自肥企画》昨晚播出第3集，遊戲比首兩集更瘋狂，而且好戲在後頭！

ERROR成員阿Dee（何啟華）由於要出席電影記者會，安排女嘉賓Isabella代替他出戰。導演Mike將經典環節「ERROR流忍者」重現熒幕，保錡（吳保錡）抽中做惡鬼，其餘3人就做忍者，要操控航拍機將6個氣球擊破，「惡鬼」保錡就要追打航拍機，保住6個氣球。肥仔（梁業）及193（郭嘉駿）的航拍機先後被擊落，「自肥大獎」由阿Dee及保錡奪得。

節目尾聲，阿Dee回歸卻被隊友及工作人員捉住，要他接受「忍術制裁」。只穿上三角內褲和襠布的阿Dee被工作人員強行將氣球塞進內褲中，並為氣球泵氣。阿Dee不停慘叫，在旁的ERROR隊友及工作人員就狂笑。阿Dee求情︰「我只是去拍戲，給我一次機會！」氣球最終在阿Dee的褲內爆開，阿Dee痛到跪在地上大叫︰「去死吧！」

阿Dee事後在社交平台留言，「上世做錯事 今世ViuTV」，獲不少網民安慰。肥仔則在其社交帳號爆料，他說：「其實佢（阿Dee）畀人爆咗2次，第一次拎錯咗個大氣球爆唔到。」

（即時娛樂）