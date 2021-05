96歲「樂壇教父」Uncle Ray宣布榮休：我還是與音樂同在 (19:51)

next

現年96歲、有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray(Ray CORDEIRO,郭利民),縱橫香港廣播界逾70載,其中在香港電台第三台主持《All The Way with Ray》逾40年,經常風雨不改在直播室推介西方美樂,但自去年12月開始因疫情而暫休,留家抗疫。至今日Uncle Ray宣布因受疫情影響,將於5月中告別電台主持工作,正式榮休並開展新生活。

Uncle Ray在退休聲明中以「千里同行 終須一別」為題,他說:「編製我的自傳之時,正值新冠病毒肆虐,身邊的朋友都勸阻我繼續上班。無論我心境如何年青,也得承認自己年事已高,風險極大,只好聽從勸告,暫別直播室,沒想到一停便是四個月。疫情嚴峻,回歸無期,讓我放了一個悠長『假期』,也多了時間思考未來。

年齡是加法,日子是減法,現在的我不單止要善用每一天,更加要珍惜每分每秒。有什麼想做仍然未做的事呢?思前想後,其實沒有任何事只有我或者必須我去做,我更樂意讓其他人秉持我的精神,把我想做的事延續下去。

過去無數的日子,我放下唱片,除低耳機,關掉咪高峰,離開直播室,不會有什麼特別感覺,因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了!

距離上次『榮休』超過40年,較第一個職業生涯還要長,精彩程度也不遑多讓,好比活了兩次,夫復何求!退下來不等於停下來,我還是與音樂同在。我深信人生有盡,音樂無限。」

榮休前,Uncle Ray將於下星期一至五(5月10日至14日)重返錄音室主持最後一周節目《All The Way with Ray》,跟聽眾在大氣電波中聚舊和道別。下星期日(5月16日)他則現身港台第二台節目《2000靚歌再重聚》,與主持區瑞強及聽眾分享更多人生精彩故事,以及介紹他最新出版的自傳,節目請來泰迪羅賓、Joe Junior與鄭東漢憑歌向Uncle Ray致敬。

