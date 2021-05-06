96歲「樂壇教父」Uncle Ray宣布榮休：我還是與音樂同在 (19:51)

現年96歲、有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（Ray CORDEIRO，郭利民），縱橫香港廣播界逾70載，其中在香港電台第三台主持《All The Way with Ray》逾40年，經常風雨不改在直播室推介西方美樂，但自去年12月開始因疫情而暫休，留家抗疫。至今日Uncle Ray宣布因受疫情影響，將於5月中告別電台主持工作，正式榮休並開展新生活。

Uncle Ray在退休聲明中以「千里同行 終須一別」為題，他說：「編製我的自傳之時，正值新冠病毒肆虐，身邊的朋友都勸阻我繼續上班。無論我心境如何年青，也得承認自己年事已高，風險極大，只好聽從勸告，暫別直播室，沒想到一停便是四個月。疫情嚴峻，回歸無期，讓我放了一個悠長『假期』，也多了時間思考未來。

年齡是加法，日子是減法，現在的我不單止要善用每一天，更加要珍惜每分每秒。有什麼想做仍然未做的事呢？思前想後，其實沒有任何事只有我或者必須我去做，我更樂意讓其他人秉持我的精神，把我想做的事延續下去。

過去無數的日子，我放下唱片，除低耳機，關掉咪高峰，離開直播室，不會有什麼特別感覺，因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了！

距離上次『榮休』超過40年，較第一個職業生涯還要長，精彩程度也不遑多讓，好比活了兩次，夫復何求！退下來不等於停下來，我還是與音樂同在。我深信人生有盡，音樂無限。」

榮休前，Uncle Ray將於下星期一至五（5月10日至14日）重返錄音室主持最後一周節目《All The Way with Ray》，跟聽眾在大氣電波中聚舊和道別。下星期日（5月16日）他則現身港台第二台節目《2000靚歌再重聚》，與主持區瑞強及聽眾分享更多人生精彩故事，以及介紹他最新出版的自傳，節目請來泰迪羅賓、Joe Junior與鄭東漢憑歌向Uncle Ray致敬。

（即時娛樂）