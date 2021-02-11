MIRROR演唱會︱Alton AK Lokman Frankie Tiger除衫玩騷肌 (23:11)

【今晚直擊】姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley），獲安排齊齊演繹快歌《B.M.G.》及《Lady Killer》，身形健碩的Stanley忘我地跳舞，更突然解開外套鈕扣隱約騷肌，惹粉絲尖叫。之後，王智德（Alton）、江𤒹生（Anson Kong）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）與邱傲然（Tiger），則模仿米高積遜唱《Beat It》跳舞玩自摸，唱畢，5子齊齊脫去恤衫騷肌，惹一眾「鏡粉」高聲尖叫；他們之後穿回恤衫，以medley唱出郭富城的《鐵幕誘惑》和《有效日期》。

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（即時娛樂）