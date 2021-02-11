鄭裕玲讚MIRROR演唱會好睇︰是賞心樂事 絕冇捱眼瞓 (16:09)

鄭裕玲（Do姐）向來早睡，昨晚卻現身MIRROR首場演唱會，且睇足全場﹗Do姐今日主持電台節目《口水多過浪花》時，表示很早之前已收到MIRROR經理人花姐的邀請，她答應捧場是因為3年前曾邀請當時仍屬《全民造星》參賽者的他們上節目，記得他們當時欠缺自信心，對未來充滿問號，大部分人也不敢出聲，但現在他們已變得那麼受歡迎兼成熟。Do姐強調她絕非捱眼瞓去睇騷︰「不想看、不好看才是捱，好看就不是捱，是賞心樂事，我昨晚冇捱到﹗」

Do姐大讚演唱會編排得好︰「以前看男團開騷，99%都是女士捧場，但昨晚有男有女、有老有少。坐在我前面的一對夫婦很落力地偷影相，他們年紀也不輕﹗班粉絲好好，不是只喜歡某成員，個個都平均地愛，燈牌換來換去，全部都平均地愛。個演唱會包羅萬有，單人、小組、12個也有，而且各有各擔當，有擔當肌肉的、擔當樂器的、擔當跳舞的。」Do姐大讚負責騷肌肉的成員好正，負責跳舞的成員又跳得非常好看。不過，Do姐表示有一件事令她有點遺憾︰「我有點遺憾，為何不在大點的場地開騷？我睇得好開心，由頭睇到尾。他們的歌曲都是熱熱鬧鬧，中間也有播出展現兄弟情的片段。現場觀眾是100%愛他們，這是很開心的。」

Do姐又大讚新組合P1X3L，讚他們主動上前自我介紹，不像時下一般年輕藝人不夠膽，讓她留下高分好印象。Do姐還說︰「很開心見到ERROR，193很多說話，他由打招呼開始，很多說話湧出來。」

（即時娛樂）