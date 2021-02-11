ERROR自肥企画︱阿Dee跌入窿驚見大量薯片 193︰咁樣植入式都得？ (18:42)

《ERROR自肥企画》昨晚播出第4集，導演Mike向4位成員進行「遊‧詐‧詭」，輪流整蠱他們。

193（郭嘉駿）最初以為自己是「遊‧詐‧詭」環節主持，帶觀眾走入公司道具室參觀，豈料當他打開巨型道具箱時，被藏在箱內的導演Mike用玩具槍向住他的臉射麵粉。肥仔（梁業）站在梯子上準備玩「燒眼遊戲」，當他向前彎腰看水池內的字牌時，「不祥物」ViuTV Buddy偷偷跑到他身後，將他推入水池。全身濕透的肥仔雖然眼睛也張不開，卻要捧着托盤，盤上有贊助商的男士潔膚產品。保錡（吳保錡）被安排獨自在化妝間內，工作人員在枱上放了一份「機密文件」，測試保錡會否偷看。保錡在好奇心驅使下偷看文件，結果被捉住接受彈射身體的大懲罰。

不過，全集最爆笑的整蠱項目落在阿Dee（何啟華）身上。他被工作人員欺騙要拍攝「ERROR流忍者」，導演要他示範必殺技「鳳凰不死鳥」，完成後向前跑，豈料當阿Dee向前衝時跌入製作組預先挖好的大窿。跌入大窿的阿Dee還要聽指示拿起窿內的防撞物料「薯片」，他拿起其中一包薯片問︰「點解嘅？贊助呀？」193說︰「咁樣植入式都得？」阿Dee最後成為傑出表現獎得主，獲得一大盒禮物。不過，多次中伏的他擔心又被整蠱，戰戰兢兢地打開紙盒前更突然脫去長褲，幸盒內全是薯片。眾人看見阿Dee的舉動忍不住笑起來，導演Mike問他︰「是薯片，為什麼要除褲呢？」

（即時娛樂）