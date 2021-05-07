影帝訪問｜安東尼鶴健士熟讀劇本防腦退化 (18:30)

第93屆奧斯卡頒獎禮經已塵埃落定，現年83歲的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》爆冷擊敗《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman）等競爭對手，相隔近30年再次登上金像影帝寶座。

安東尼鶴健士在《爸爸可否不要老》扮演患上認知障礙症的獨居父親，所認知的世界與現實逐漸形成落差，充滿困惑的他拒絕接受患病的事實，更不願接受奧莉菲亞高文（Olivia Colman）扮演女兒安排的協助和照顧。安東尼鶴健士接受本報電郵訪問時表示：「我已經83歲了，即使我很健壯，但要扮演一個垂垂老者也很適合。我的父母都沒有罹患認知障礙症，所以欠缺這方面的經歷。像我這樣的年紀，仍能拍戲令我感到驚訝，更幸運的是過去多年一直獲聘為演員，這是我夢寐以求，自覺最富有的生活。」

為了保持頭腦靈活，安東尼鶴健士認為背誦劇本非常有效，「我讀很多書、繪畫和彈琴，這是很好的鍛煉方法；我喜歡背誦劇本，作為一名演員，它對記憶很有用，因為我們必須學習劇本，這是我向年輕演員傳授的金科玉律。背誦劇本能夠使我的大腦運轉，這是保持大腦健康的好方法。當然，良好的飲食習慣和運動亦有幫助。一旦失去記憶，人生就像沒有錨，變成活生生的地獄」。

被問到拍攝《爸爸可否不要老》，可會令安東尼鶴健士對生活找到新意義？他的答案是肯定的：「的確使我想起自己和父母的過去，以及所有美好的悲傷。我記得父親去世後，我帶媽媽到醫院收拾東西。我看著他躺在病牀，手腳冰冷，那已是40年前的事了。」

他續說：「我無法解釋時間或年齡，為什麼我們活到最後變得無助？所有的成就都消失了，你不禁想『這是什麼回事？』然後你便明白『一路走來，這是值得的』。」

（即時娛樂）